В Уфе фиксируют пожар после атаки на НПЗ

OSINT-телеграм-каналы фиксируют атаку на НПЗ в Уфе в рф, пишет УНН.

Детали

"Уфа, в результате атаки горит НПЗ", - указывает Exilenova+, отмечая, что "два из трех НПЗ, которые есть в Уфе, были поражены".

"Уфа .. атакован НПЗ", - также отмечает Supernova+.

Напомним

Россию атаковали беспилотники, в том числе и в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ. Он поблагодарил военных Сил специальных операций Вооруженных сил Украины за удары в глубине территории России, которые были осуществлены модернизированными дронами FP-1 производства украинской компании Fire Point, и заявил, что план дальнобойных санкций выполняется.

В сети появились кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого 16 июня в Московской области и Краснодарском крае РФ было зафиксировано атаки БПЛА на нефтяные объекты. В сети также выложили кадры, на которых видно, как в небе над Москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от Кремля.

Также в РФ недавно сообщали об атаке дронов на Тюменский НПЗ (бывший Антипинский НПЗ). Украинские беспилотники также нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае - был поражен резервуарный парк комплекса перегрузки нефтепродуктов и территория нефтебазы.