Этим утром в туапсе рф прозвучала вторая серия взрывов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, обломки одного из сбитых беспилотных летательных аппаратов упали на территорию предприятия, вызвав пожар.

Местные жители сообщили, что в районе нефтебазы было слышно еще два громких взрыва. После них на земле началось небольшое возгорание и пошло задымление.

Впрочем, официальной информации об инциденте пока нет.

Серия взрывов прогремела возле нефтебазы в туапсе рф