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В ЦПД СНБО ответили, может ли Трамп передать порт Одессы под контроль рф

Киев • УНН

 • 23094 просмотра

В СНБО опровергли информацию о возможной передаче Одесского порта под контроль рф. По словам Андрея Коваленко, это лишь спекуляции, основанные на опасениях неназванных украинских чиновников.

В ЦПД СНБО ответили, может ли Трамп передать порт Одессы под контроль рф

Сегодня, 18 марта, в рамках обсуждения послевоенного устройства Украины, президент США Дональд Трамп и диктатор россии владимир путин рассмотрят возможные последствия для Украины после завершения войны. В частности, по информации из анонимных источников, речь идет о возможных вариантах относительно Одесского порта, которые могут удовлетворить интересы рф. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на источники, информирует УНН.

Я думаю, что мы будем говорить о земле, это много земли. Значительно иначе, чем было до войны. Это большой вопрос, но я думаю, что мы уже много обсуждали с обеих сторон,

- сказал Трамп.

Американский президент был осторожен, комментируя то, какие части украинской территории он обсуждал. Неизвестно, пытался ли он ограничить амбиции путина. Администрация Трампа уже четко дала понять, что ожидает оставить контроль россии над территориями, которыми уже управляют ее войска, примерно 20 процентов территории Украины.

В то же время помощники президента Украины Владимира Зеленского выразили обеспокоенность тем, что Трамп может быть готов удовлетворить требования путина относительно отдельных территорий, в частности, портов, в том числе и Одесского.

Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтс отметил, что переговоры с рф будут прагматичными, но он категорически отверг любую дискуссию о возможности "вознаграждения" россии за ее агрессию.

Ответ ЦПД СНБО

По словам руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, в статье NYT не говорится о том, что Трамп может согласиться передать порт Одессы под контроль рф.

"Нет, конечно же, в статье NYT не говорится, что "Трамп может согласиться передать порт Одессы под контроль рф". Никто и не может передать россии никакой порт. Более того, в статье говорится, что неназванные "украинские чиновники" переживают, что во время диалога США и рф могут "рассматриваться территориальные претензии путина, возможно, с портом Одесса".

Опять какие-то неизвестные источники, инсайды, хайп.

Такого, как и говорил, много и будет дальше тоже немало.

Но с реальностью такие вбросы преимущественно не имеют ничего" -подчеркнул он.

Белый дом: США близки к мирному соглашению, как никогда ранее17.03.25, 20:26 • 50167 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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