У ЦПД РНБО відповіли, чи може Трамп передати порт Одеси під контроль рф

Сьогодні, 18 березня, у рамках обговорення післявоєнного устрою України, президент США Дональд Трамп та диктатор росії володимир путін розглянуть можливі наслідки для України після завершення війни. Зокрема, за інформацією з анонімних джерел, йдеться про можливі варіанти щодо Одеського порту, які можуть задовольнити інтереси рф. Про це повідомляє New York Times, посилаючись на джерела, інформує УНН.

Я думаю, що ми будемо говорити про землю, це багато землі. Значно інакше, ніж було до війни. Це велике питання, але я думаю, що ми вже багато обговорювали з обох сторін, - сказав Трамп.

Американський президент був обережний коментуючи те, які частини української території він обговорював. Невідомо, чи намагався він обмежити амбіції путіна. Адміністрація Трампа вже чітко дала зрозуміти, що очікує залишити контроль росії над територіями, якими вже керують її війська, приблизно 20 відсотків території України.

Водночас помічники президента України Володимира Зеленського висловили занепокоєння щодо того, що Трамп може бути готовий задовольнити вимоги путіна щодо окремих територій, зокрема, портів, зокрема й Одеського.

Радник Трампа з національної безпеки Майкл Уолтс зазначив, що переговори з рф будуть прагматичними, але він категорично відкинув будь-яку дискусію про можливість "винагороди" росії за її агресію.

Відповідь ЦПД РНБО

За словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, у статті NYT не йдеться про те, що Трамп може погодитися передати порт Одеси під контроль рф.

"Ні, звісно ж в статті NYT не йдеться, що "Трамп може погодитися передати порт Одеси під контроль рф". Ніхто і не може передати росії ніякий порт. Більше того, в статті йдеться, що неназвані "українські чиновники" переживають, що під час діалогу США і рф можуть "розглядатися територіальні претензії путіна, можливо, з портом Одеса".

Знову якісь невідомі джерела, інсайди, хайп.

Такого, як і говорив, багато і буде далі теж чимало.

Але із реальністю такі вкиди переважно не мають нічого" - наголосив він.

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