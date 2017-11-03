ОБСЕ: в этом году на Донбассе погибли более 400 гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. По 2017 специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала гибель более 400 человек из гражданского населения на территории ОРДЛО, передает УНН со ссылкой на Twitter ОБСЕ.
"В этом году СММ ОБСЕ подтвердила более 400 жертв гражданского населения", - сообщила миссия.
Напомним, во время брифинга, который состоялся 27 октября, первый заместитель Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил о 6 жертвах из гражданского населения Донбасса, погибших в течение недели.
Кроме того, он в очередной раз подчеркнул угрозу безопасности гражданского населения на временно оккупированной территории Донбасса.