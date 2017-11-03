ОБСЕ: в этом году на Донбассе погибли более 400 гражданских

"В этом году СММ ОБСЕ подтвердила более 400 жертв гражданского населения", - сообщила миссия.

Напомним, во время брифинга, который состоялся 27 октября, первый заместитель Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил о 6 жертвах из гражданского населения Донбасса, погибших в течение недели.

Кроме того, он в очередной раз подчеркнул угрозу безопасности гражданского населения на временно оккупированной территории Донбасса.