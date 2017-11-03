ОБСЄ: в цьому році на Донбасі загинуло понад 400 цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. За 2017 рік спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала загибель більше 400 осіб з цивільного населення на території ОРДЛО, передає УНН посилаючись на Twitter ОБСЄ.
"Цього року СММ ОБСЄ підтвердило понад 400 жертв цивільного населення", - повідомила місія.
Нагадаємо, під час брифінгу, який відбувся 27 жовтня, перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив про 6 жертв з цивільного населення Донбасу, які загинули протягом тижня.
Крім того, він в черговий раз підкреслив загрозу безпеки цивільного населення на тимчасово окупованій території Донбасу.