ОБСЄ: в цьому році на Донбасі загинуло понад 400 цивільних

"Цього року СММ ОБСЄ підтвердило понад 400 жертв цивільного населення", - повідомила місія.

Нагадаємо, під час брифінгу, який відбувся 27 жовтня, перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив про 6 жертв з цивільного населення Донбасу, які загинули протягом тижня.

Крім того, він в черговий раз підкреслив загрозу безпеки цивільного населення на тимчасово окупованій території Донбасу.