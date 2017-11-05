В церкви в Техасе произошла стрельба, по меньшей мере 27 человек погибли

По словам очевидцев, в баптистскую церковь Сазерленд-Спрингс в Техасе в 11.30 по местному времени вошел мужчина в военной экипировке и открыл стрельбу.

Сообщается, что среди погибших был двухлетний ребенок.

Отмечено, что во время инцидента в церкви на службе находилось около 50 человек.

Нападавший был убит полицией, которая прибыла на место происшествия.

Как сообщал УНН, в Чикаго неизвестный открыл стрельбу в кафе Starbucks.