В церкви в Техасе произошла стрельба, по меньшей мере 27 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В результате стрельбы в техасской церкви по меньшей мере 27 человек погибли, 24 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
По словам очевидцев, в баптистскую церковь Сазерленд-Спрингс в Техасе в 11.30 по местному времени вошел мужчина в военной экипировке и открыл стрельбу.
Сообщается, что среди погибших был двухлетний ребенок.
Отмечено, что во время инцидента в церкви на службе находилось около 50 человек.
Нападавший был убит полицией, которая прибыла на место происшествия.
Как сообщал УНН, в Чикаго неизвестный открыл стрельбу в кафе Starbucks.