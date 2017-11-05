В церкві у Техасі відбулася стрілянина, щонайменше 27 осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Внаслідок стрілянини у техаській церкві щонайменше 27 осіб загинули, 24 отримали поранення, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
За словами очевидців, в баптистську церкву Сазерленд-Спрінгс в Техасі о 11.30 за місцевим часом увійшов чоловік у військовій екіпіровці і відкрив стрілянину.
Повідомляється, що серед загиблих була дворічна дитина.
Зазначено, що під час інциденту у церкві на службі перебувало близько 50 осіб.
Нападник був убитий поліцією, яка прибула на місце події.
Як повідомляв УНН, у Чикаго невідомий відкрив стрілянину в кафе Starbucks.