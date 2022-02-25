В центре Одессы слышна стрельба
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В самом центре Одессы прогремел обстрел, пишет УНН со ссылкой на сообщения очевидцев.
Детали
Так, по словам очевидцев, выстрелы начали раздаваться незадолго до 19:00 и продолжаются до сих пор. Люди слышат звуки взрывов.
Местное население прячется в своих домах. О сиренах пока не сообщалось.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.