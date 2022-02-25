В центрі Одеси чутно стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. В самому центрі Одеси пролунав обстріл, пише УНН з посиланням на розповіді очевидців.
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Так, за словамио очевидців, постріли почали лунати незадовго до 19-ї і тривають досі. Люди чуть звуки вибухів.
Місцеве населення ховається в своїх домівках. Про сирени наразі не повідомлялось.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.