В центре американского Балтимора во многоэтажке произошел взрыв

Взрыв прогремел в офисном здании компании Baltimore Gas and Electric, 21 рабочий был госпитализирован, десять из них находятся в тяжелом состоянии, но угрозы для жизни нет. В здании частично обвалилась крыша.

“В целом 23 пострадавших были спасены от взрыва на ул. В. Файета. 21 жертва была перевезена в районные больницы, а 2 жертвы отказались. Спасатели продолжают поиск. Причина взрыва расследуется”, — сообщили в пожарной службе Балтимора.

Согласно заявлению компании Baltimore Gas and Electric, из-за пандемии и праздников большая часть здания была безлюдной. Причиной взрыва могли стать проблемы с вентиляцией и бойлерной системой.

В пожарной службе также сообщили, что один пожарный получил ранения во время борьбы с пожарной сигнализацией в здании.

Explosion Update: A total of 23 victims were rescued from the explosion in the 100blk of W. Fayette St. 21 of the victims were transported to area hospitals & 2 victims declined. #BCFD members continue search the bldg. The cause remains under investigation. pic.twitter.com/STKTnArlS1

— Baltimore Fire (@BaltimoreFire) December 23, 2020

BCFD on a scene of an explosion with a partial roof collapse in the 100 block of W. Fayette St. At least 10 people have been transported to area hospitals; 9 in critical condition and 1 in serious condition. Media staging area at W. Fayette St. and N. Charles St. pic.twitter.com/eq5kqUDFCB

— Baltimore Fire (@BaltimoreFire) December 23, 2020