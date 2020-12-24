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В центрі американського Балтимору у багатоповерхівці стався вибух

Київ • УНН

 • 12017 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. В центрі американського Балтимору (штат Меріленд) у споруджуваному 16-поверховому будинку у середу стався вибух, понад 20 людей постраждали. Про це повідомляє місцева пожежна служба, передає УНН.

В центрі американського Балтимору у багатоповерхівці стався вибух

Вибух прогримів в офісній будівлі компанії Baltimore Gas and Electric, 21 робочий був госпіталізований, десять з них знаходяться у важкому стані, але загрози для життя немає. У будівлі частково обвалився дах.

“Загалом 23 постраждалих було врятовано від вибуху на вул. В. Файєта. 21 жертва була перевезена до районних лікарень, а 2 жертви відмовились. Рятувальники продовжують пошук. Причина вибуху розслідується”, — повідомили в пожежній службі Балтимору.

Згідно з заявою компанії Baltimore Gas and Electric, через пандемію і свята велика частина будівлі була безлюдною. Причиною вибуху могли стати проблеми з вентиляцією і бойлерної системою.

У пожежній службі також повідомили, що один пожежник отримав поранення під час боротьби з пожежною сигналізацією у будівлі.

Explosion Update: A total of 23 victims were rescued from the explosion in the 100blk of W. Fayette St. 21 of the victims were transported to area hospitals & 2 victims declined. #BCFD members continue search the bldg. The cause remains under investigation. pic.twitter.com/STKTnArlS1

— Baltimore Fire (@BaltimoreFire) December 23, 2020

BCFD on a scene of an explosion with a partial roof collapse in the 100 block of W. Fayette St. At least 10 people have been transported to area hospitals; 9 in critical condition and 1 in serious condition. Media staging area at W. Fayette St. and N. Charles St. pic.twitter.com/eq5kqUDFCB

— Baltimore Fire (@BaltimoreFire) December 23, 2020

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