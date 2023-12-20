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В центре петербурга обрушилась многоэтажка в центре города

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 09:36  •  12638 просмотра

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Шестиэтажный дом на улице гороховой в санкт-петербурге, находившийся на ремонте, обвалился ночью; жильцы были эвакуированы ранее, сообщений о жертвах не поступало.

В россии в центре санкт-петербурга на улице Гороховой обрушился шестиэтажный дом. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, пишет УНН.

Днем в доме разрушилась часть стены, жители решили не рисковать и эвакуировались из здания. Не зря - ночью дом разрушился полностью,

- говорится в сообщении.

Детали

По предварительным данным, около двух часов ночи произошел обвал дома на Гороховой улице. В самом доме шли ремонтные работы и еще днем в нем появилась трещина. нем появилась трещина.

Image

Сейчас продолжаются мероприятия по разбору завалов. На данный момент пострадавших нет.

Напомним,

Как ранее писал УНН, в июле в российском санкт-петербурге на заводе на Литовской улице, 11 взорвался баллон, два человека погибли.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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