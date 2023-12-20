В центре петербурга обрушилась многоэтажка в центре города
Киев • УНН
Шестиэтажный дом на улице гороховой в санкт-петербурге, находившийся на ремонте, обвалился ночью; жильцы были эвакуированы ранее, сообщений о жертвах не поступало.
В россии в центре санкт-петербурга на улице Гороховой обрушился шестиэтажный дом. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, пишет УНН.
Днем в доме разрушилась часть стены, жители решили не рисковать и эвакуировались из здания. Не зря - ночью дом разрушился полностью,
Детали
По предварительным данным, около двух часов ночи произошел обвал дома на Гороховой улице. В самом доме шли ремонтные работы и еще днем в нем появилась трещина. нем появилась трещина.
Сейчас продолжаются мероприятия по разбору завалов. На данный момент пострадавших нет.
Напомним,
Как ранее писал УНН, в июле в российском санкт-петербурге на заводе на Литовской улице, 11 взорвался баллон, два человека погибли.
В центре петербурга обрушилась многоэтажка в центре города
Шестиэтажный дом на улице гороховой в санкт-петербурге, находившийся на ремонте, обвалился ночью; жильцы были эвакуированы ранее, сообщений о жертвах не поступало.
В Молдове фермеры требуют ограничить импорт зерна и масла из Украины
Молдавские фермеры требуют стабильного механизма ограничения импорта зерновых и масличных культур из Украины на фоне беспокойства относительно рыночного баланса и экспортных рисков. Ранее они протестовали против импортной политики, устроив марш в Кишиневе.
С начала большой войны появилось почти 12 тысяч новых должников по алиментам
С начала российского вторжения реестр должников по алиментам в Украине увеличился на 11 847 человек и теперь составляет 192 150 человек. 91 процент должников - это мужчины.
В трех областях еще восстанавливают свет после непогоды, графиков отключений не предвидится - энергетики
В трех областях Украины продолжается восстановление электроснабжения после перебоев, вызванных погодными условиями.
Подрыв мужчиной гранаты в Кропивницком: открыто производство
В Кропивницком, задержали мужчину, который бросил гранату, но никто не пострадал и не нанес материальный ущерб; открыто уголовное производство по факту хулиганства.
На Сумщине в результате вражеских обстрелов произошел масштабный пожар в жилом секторе
Масштабный пожар вспыхнул в одном из населенных пунктов Шосткинского района Сумской области из-за российских обстрелов, экстренные службы локализовали и потушили пламя.
Вечерняя атака рф на Херсон: в МВА показали последствия
россия атаковала Херсон с помощью беспилотников и РСЗО, нанеся значительный ущерб жилым домам и ранив 9 человек, в том числе 4 детей.
Зеленский назначил своего представителя в Раде: им стала Галина Михайлюк
Президент Украины Зеленский назначил Галину Михайлюк своим новым представителем в Верховной Раде вместо Федора Вениславского.
Перед Новым годом осуществилась мечта отца погибшего пилота из Винницкой области: за грантовые средства открыл свою ветклинику
Перед Новым годом осуществилась мечта отца погибшего пилота из Винницкой области: за грантовые средства открыл свою ветклинику.
Сегодняшний сбой в "Киевстар" не новая кибератака - представитель компании
Сегодняшние перебои в работе "Киевстар" были связаны с преодолением последствий предыдущей кибератаки, а продолжающееся восстановление услуг повлекло перебои в работе на юге и западе Украины.