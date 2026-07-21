В центре Одессы из-за российской атаки есть повреждения, двое пострадавших
Киев • УНН
В результате комбинированного удара рф по Одессе пострадали 17-летний парень и 23-летняя девушка. Повреждены жилые дома и учреждения в центре города.
В Одессе известно о двух пострадавших в результате ракетно-дроновой атаки рф, в центре города повреждены объекты гражданской инфраструктуры, сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях во вторник, пишет УНН.
На данный момент известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки. Это 17-летний парень и 23-летняя девушка. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь
Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил атаку рф на Одессу.
"Враг нанес комбинированный ракетно-дроновый удар по региону. В центре Одессы повреждены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома и учреждения", - указал Кипер в соцсетях.
Он также подтвердил количество пострадавших: "Уже двое пострадавших в результате ракетно-дроновой атаки по Одессе".
Враг атаковал Одессу, есть пострадавшие21.07.26, 12:16 • 2234 просмотра