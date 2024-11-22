В трех районах Киева из-за технических проблем тревогу будут объявлять через громкоговорители: адреса

В столице из-за технических проблем "Укртелекома" в части Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов тревогу будут объявлять через громкоговорители. Изменения будут действовать до 25 ноября на 14 улицах. Об этом в пятницу сообщили в КГГА, передает УНН.

В связи с техническими проблемами на оборудовании "Укртелекома" оповещение о воздушной тревоге на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов будет происходить через громкоговорители - говорится в сообщении КГГА.

Оповещение через механизированные средства будет осуществляться до 25 ноября включительно по следующим адресам:

просп. Берестейский - от ул. Вячеслава Черновола до Большой Кольцевой;

ул Борщаговская - просп. Любомира Гузара;

ул. Дегтяревская;

ул Вадима Гетьмана - ул. Александра Довженко;

ул. Зоологическая;

Николая Василенко (от ст. м. «Берестейская» на бульв. Вацлава Гавела);

ул. Мечты;

ул. Даниила Щербаковского;

бульв. Академика Вернадского;

ул. Святошинская;

ул. Героев Космоса;

ул. Коперника;

ул. Шолуденко;

ул. Богдана Гаврилишина.

Напоминаем, следить за оповещениями можно на официальном Telegram-канале КГГА и в приложении Киев Цифровой.

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