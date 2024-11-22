В трех районах Киева из-за технических проблем тревогу будут объявлять через громкоговорители: адреса
Киев • УНН
Из-за технических проблем «Укртелекома» на 14 улицах Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов изменен способ оповещения. Воздушную тревогу будут объявлять через громкоговорители до 25 ноября.
В столице из-за технических проблем "Укртелекома" в части Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов тревогу будут объявлять через громкоговорители. Изменения будут действовать до 25 ноября на 14 улицах. Об этом в пятницу сообщили в КГГА, передает УНН.
В связи с техническими проблемами на оборудовании "Укртелекома" оповещение о воздушной тревоге на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов будет происходить через громкоговорители
Оповещение через механизированные средства будет осуществляться до 25 ноября включительно по следующим адресам:
- просп. Берестейский - от ул. Вячеслава Черновола до Большой Кольцевой;
- ул Борщаговская - просп. Любомира Гузара;
- ул. Дегтяревская;
- ул Вадима Гетьмана - ул. Александра Довженко;
- ул. Зоологическая;
- Николая Василенко (от ст. м. «Берестейская» на бульв. Вацлава Гавела);
- ул. Мечты;
- ул. Даниила Щербаковского;
- бульв. Академика Вернадского;
- ул. Святошинская;
- ул. Героев Космоса;
- ул. Коперника;
- ул. Шолуденко;
- ул. Богдана Гаврилишина.
Напоминаем, следить за оповещениями можно на официальном Telegram-канале КГГА и в приложении Киев Цифровой.
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