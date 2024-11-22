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В трех районах Киева из-за технических проблем тревогу будут объявлять через громкоговорители: адреса

В трех районах Киева из-за технических проблем тревогу будут объявлять через громкоговорители: адреса

Киев  •  УНН

 • 1930 просмотра

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Из-за технических проблем «Укртелекома» на 14 улицах Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов изменен способ оповещения. Воздушную тревогу будут объявлять через громкоговорители до 25 ноября.

В столице из-за технических проблем "Укртелекома" в части Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов тревогу будут объявлять через громкоговорители. Изменения будут действовать до 25 ноября на 14 улицах. Об этом в пятницу сообщили в КГГА, передает УНН

В связи с техническими проблемами на оборудовании "Укртелекома" оповещение о воздушной тревоге на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов будет происходить через громкоговорители

- говорится в сообщении КГГА. 

Оповещение через механизированные средства будет осуществляться до 25 ноября включительно по следующим адресам:

  • просп. Берестейский - от ул. Вячеслава Черновола до Большой Кольцевой;
  • ул Борщаговская - просп. Любомира Гузара;
  • ул. Дегтяревская;
  • ул Вадима Гетьмана - ул. Александра Довженко;
  • ул. Зоологическая;
  • Николая Василенко (от ст. м. «Берестейская» на бульв. Вацлава Гавела);
  • ул. Мечты;
  • ул. Даниила Щербаковского;
  • бульв. Академика Вернадского;
  • ул. Святошинская;
  • ул. Героев Космоса;
  • ул. Коперника;
  • ул. Шолуденко;
  • ул. Богдана Гаврилишина.

Напоминаем, следить за оповещениями можно на официальном Telegram-канале КГГА и в приложении Киев Цифровой.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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