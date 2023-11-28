В Токмаке "прилет" по зданию, которое использовали оккупанты - Федоров
В Токмаке "прилет" по зданию, которое использовали оккупанты, что привело к эвакуации и вероятным жертвам; точное количество жертв уточняется.
Риши Сунак отменил встречу с греческим коллегой из-за скульптур Парфенона
Премьер-министр Великой Британии Риши Сунак отменил встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом после того, как последний назвал скульптуры Парфенона в Британском музее "украденными" и потребовал их возвращения.
Каллас, Рютте, Каринш: кто претендует на должность генерального секретаря НАТО
Основными претендентами на должность Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре 2024 года, являются чиновники из Нидерландов, Эстонии и Латвии.
Генсек НАТО уверен в продолжении поддержки Украины со стороны США
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что США продолжат военную поддержку Украины, подчеркнув обязательства НАТО.
россияне обстреляли территорию шахты в Торецке: под завалами оказались люди
Российские войска обстреляли шахту в Торецке (Донецкая область), в результате чего четверо людей оказались под завалами.
В ГУР подтвердили отравление жены Буданова: курс ее лечения уже завершается
Марианна Буданова, жена главы украинской разведки Кирилла Буданова, была отравлена тяжелыми металлами и проходит лечение.
россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, небольшое продвижение стоило рф тысяч потерь - британская разведка
По данным британской разведки, российские войска совершили небольшое продвижение в попытке окружить Авдеевку, что привело к тысячам жертв.
Декабрь будет теплее нормы, в начале месяца снег сохранится на Западе и в Карпатах - представитель Укргидрометцентра
В декабре снежный покров в Украине сохранится преимущественно в западных областях и на южной границе, а средняя температура воздуха будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы.
В Харьковской области водитель на кроссовере насмерть сбил двух военных
В Харьковской области водитель на автомобиле Subaru Forester сбил насмерть двух военнослужащих; один из них погиб на месте, а другой позже скончался в больнице. Полиция обвиняет водителя, который сначала скрылся, в совершении двух преступлений
Словения возместит гражданам штрафы за нарушение карантина из-за COVID-19
В Словении вступил в силу закон о возмещении гражданам штрафов за ограничения, связанные с COVID-19, на общую сумму почти 6 миллионов евро.