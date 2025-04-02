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В Тернопольской области женщина облила соперницу химией из-за ревности

Киев • УНН

 • 19665 просмотра

Полиция выяснила, что причиной нападения стала ревность. Злоумышленница подготовилась к встрече, а потерпевшую доставили в больницу для оказания помощи.

В Тернопольской области женщина облила соперницу химией из-за ревности

В Бережанах Тернопольской области женщина облила химическим веществом другую женщину, полиция выясняет обстоятельства преступления, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Сообщение об инциденте полиция получила от очевидцев происшествия.

"Речь шла о том, что одна женщина облила неизвестным веществом другую. Пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение", - отметили в полиции.

Как установили полицейские, причиной, приведшей к конфликту между потерпевшей и злоумышленницей, стала ревность. "Соперница, так сказать, подготовилась к встрече с оппоненткой и держала в сумке емкость с химическим веществом, чтобы при случае совершить задуманное", - указали в полиции.

"Каким химическим веществом были нанесены телесные повреждения потерпевшей – установит экспертиза", - сообщили правоохранители.

Так же полицейские ждут выводов эксперта о тяжести полученных травм.

Пока сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Военному, который в Тернополе застрелил из-за ревности пограничника, сообщили о подозрении22.07.24, 16:46 • 16328 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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