В Тернопольской области женщина облила соперницу химией из-за ревности
Киев • УНН
Полиция выяснила, что причиной нападения стала ревность. Злоумышленница подготовилась к встрече, а потерпевшую доставили в больницу для оказания помощи.
В Бережанах Тернопольской области женщина облила химическим веществом другую женщину, полиция выясняет обстоятельства преступления, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
Сообщение об инциденте полиция получила от очевидцев происшествия.
"Речь шла о том, что одна женщина облила неизвестным веществом другую. Пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение", - отметили в полиции.
Как установили полицейские, причиной, приведшей к конфликту между потерпевшей и злоумышленницей, стала ревность. "Соперница, так сказать, подготовилась к встрече с оппоненткой и держала в сумке емкость с химическим веществом, чтобы при случае совершить задуманное", - указали в полиции.
"Каким химическим веществом были нанесены телесные повреждения потерпевшей – установит экспертиза", - сообщили правоохранители.
Так же полицейские ждут выводов эксперта о тяжести полученных травм.
Пока сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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