Киев • УНН
36-летнему военнослужащему сообщили о подозрении в убийстве 25-летнего пограничника в гостинице Тернополя. Подозреваемый совершил 7 выстрелов из-за ревности к жене, ему грозит от 7 до 15 лет заключения.
Правоохранители сообщили о подозрении 36-летнему военнослужащему, который из-за ревности к своей жене застрелил 25-летнего пограничника в одном из отелей Тернополя. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, передает УНН.
Под процессуальным руководством Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении 36-летнему военнослужащему воинской части по факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины)
По данным следствия, офицер узнал о возможных близких отношениях жены с военнослужащим пограничной службы и приехал к нему в один из отелей Тернополя.
Во время конфликта, который возник из-за ревности, подозреваемый достал из кобуры пистолет и произвел семь выстрелов в 25-летнего пограничника, от которых тот погиб.
В это время жена подозреваемого находилась дома с детьми.
После инцидента военный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним
21 июля в гостинице в Тернополе майор застрелил 25-летнего военнослужащего пограничной службы. Конфликт возник на почве ревности.