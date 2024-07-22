Правоохранители сообщили о подозрении 36-летнему военнослужащему, который из-за ревности к своей жене застрелил 25-летнего пограничника в одном из отелей Тернополя. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, передает УНН.

Под процессуальным руководством Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении 36-летнему военнослужащему воинской части по факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины) - говорится в сообщении спецпрокуратуры.

По данным следствия, офицер узнал о возможных близких отношениях жены с военнослужащим пограничной службы и приехал к нему в один из отелей Тернополя.

Во время конфликта, который возник из-за ревности, подозреваемый достал из кобуры пистолет и произвел семь выстрелов в 25-летнего пограничника, от которых тот погиб.

В это время жена подозреваемого находилась дома с детьми.

После инцидента военный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним

21 июля в гостинице в Тернополе майор застрелил 25-летнего военнослужащего пограничной службы. Конфликт возник на почве ревности.