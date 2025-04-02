На Тернопільщині жінка облила суперницю хімією через ревнощі
Київ • УНН
Поліція з'ясувала, що причиною нападу стали ревнощі. Зловмисниця підготувалася до зустрічі, а потерпілу доправили до лікарні для надання допомоги.
У Бережанах на Тернопільщині жінка облила хімічною речовиною іншу жінку, поліція з’ясовує обставини злочину, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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Повідомлення про інцидент поліція отримала від очевидців події.
"Ішлося про те, що одна жінка облила невідомою речовиною іншу. Потерпілу було доправлено до лікувального закладу", - зазначили у поліції.
Як встановили поліцейські, причиною, що призвела до конфлікту між потерпілою та зловмисницею стали ревнощі. "Суперниця, так би мовити, підготувалася до зустрічі з опоненткою і тримала в сумці ємність з хімічною речовиною, аби при нагоді скоїти задумане", - вказали у поліції.
"Якою хімічною речовиною було завдано тілесні ушкодження потерпілій – встановить експертиза", - повідомили правоохоронці.
Так само поліцейські чекають висновків експерта щодо важкості отриманих травм.
Допоки відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
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