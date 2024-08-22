В Тернополе замеры воздуха показали концентрацию хлора и соляной кислоты ниже нормы - ОВА

В Тернополе сегодня провели замеры качества воздуха, и концентрация хлора и соляной кислоты ниже нормы, угрозы для жизни и здоровья горожан нет, сообщили в четверг в Тернопольской ОВА, пишет УНН.

Опасности в воздухе нет! Утром 22 августа работники Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины проводили замеры качества воздуха в разных районах Тернополя. По состоянию на 8:00 все показатели концентрации хлора и соляной кислоты в воздухе ниже нормы. Угрозы для жизни и здоровья тернополян нет - сообщили в Тернопольской ОВА в Telegram.

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В ночь на 20 августа враг нанес удар по промышленному объекту в Тернополе, в результате чего возник пожар. В ГСЧС сообщили, что в результате вражеской атаки произошло возгорание горюче-смазочных материалов на промышленном предприятии.

Специалисты делали замеры качества воздуха и воды на Тернопольщине и сначала обнаружили превышение уровня содержания хлора от 4 до 10 раз из-за пожара горюче-смазочных материалов.