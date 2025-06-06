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Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары
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В Тернополе из-за атаки рф уже 11 пострадавших, замеры показали нормализацию состояния воздуха

Киев • УНН

 • 70 просмотра

В результате атаки рф на Тернополь количество пострадавших возросло до 11, среди которых шестеро спасателей. Ситуация с состоянием воздуха улучшилась, показатели в пределах нормы.

В Тернополе из-за атаки рф уже 11 пострадавших, замеры показали нормализацию состояния воздуха

В Тернополе количество пострадавших в результате атаки рф возросло до 11, среди них шестеро спасателей. В городе улучшилась ситуация с состоянием воздуха, сообщили в ГСЧС Украины и мэр Тернополя Сергей Надал в пятницу, пишет УНН.

До 11 человек возросло количество пострадавших в результате российской атаки Тернополя

- сообщили в ГСЧС.

Из них, как сообщается, шестеро - сотрудники ГСЧС.

Как сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней провел повторные замеры атмосферного воздуха в 9 точках города по состоянию на 12:00.

Результат: показатели оксида углерода, диоксида азота и хлора в пределах допустимых норм Минздрава Украины. Радиационный фон также в пределах нормы. Можно выходить на улицу

- написал Надал в Telegram.

По его словам, замеры будут продолжаться в течение дня.

Дополнение

Войска рф осуществили наиболее массированную комбинированную атаку дронами и ракетами на Тернополь в ночь на 6 июня, сообщалось о попадании в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. Ранее сообщалось о 10 пострадавших, среди которых 5 спасателей. Были перебои со светом и превышение некоторых вредных веществ, и впоследствии ситуация начала стабилизироваться.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Тернополь
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