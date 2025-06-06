В Тернополе из-за атаки рф уже 11 пострадавших, замеры показали нормализацию состояния воздуха

В Тернополе количество пострадавших в результате атаки рф возросло до 11, среди них шестеро спасателей. В городе улучшилась ситуация с состоянием воздуха, сообщили в ГСЧС Украины и мэр Тернополя Сергей Надал в пятницу, пишет УНН.

До 11 человек возросло количество пострадавших в результате российской атаки Тернополя - сообщили в ГСЧС.

Из них, как сообщается, шестеро - сотрудники ГСЧС.

Как сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней провел повторные замеры атмосферного воздуха в 9 точках города по состоянию на 12:00.

Результат: показатели оксида углерода, диоксида азота и хлора в пределах допустимых норм Минздрава Украины. Радиационный фон также в пределах нормы. Можно выходить на улицу - написал Надал в Telegram.

По его словам, замеры будут продолжаться в течение дня.

Дополнение

Войска рф осуществили наиболее массированную комбинированную атаку дронами и ракетами на Тернополь в ночь на 6 июня, сообщалось о попадании в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. Ранее сообщалось о 10 пострадавших, среди которых 5 спасателей. Были перебои со светом и превышение некоторых вредных веществ, и впоследствии ситуация начала стабилизироваться.