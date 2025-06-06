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Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі
07:51 • 13104 перегляди

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

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У Тернополі через атаку рф уже 11 постраждалих, заміри показали нормалізацію стану повітря

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Внаслідок атаки рф на Тернопіль кількість постраждалих зросла до 11, серед яких шестеро рятувальників. Ситуація зі станом повітря покращилася, показники в межах норми.

У Тернополі через атаку рф уже 11 постраждалих, заміри показали нормалізацію стану повітря

У Тернополі кількість постраждалих внаслідок атаки рф зросла до 11, серед них шестеро рятувальників. У місті покращилася ситуація зі станом повітря, повідомили у ДСНС України та мер Тернополя Сергій Надал у п'ятницю, пише УНН.

До 11 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки Тернополя

- повідомили у ДСНС.

З них, як повідомляється, шестеро - співробітники ДСНС.

Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал, Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб провів повторні заміри атмосферного повітря у 9 точках міста станом на 12:00.

Результат: показники оксиду вуглецю, діоксиду азоту та хлору в межах допустимих норм МОЗ України. Радіаційний фон також у межах норми. Можна виходити на вулицю

- написав Надал у Telegram.

З його слів, заміри будуть продовжуються протягом дня.

Доповнення

Війська рф здійснили найбільш масовану комбіновану атаку дронами та ракетами на Тернопіль у ніч на 6 червня, повідомлялося про влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Раніше повідомлялося про 10 постраждалих, серед яких 5 рятувальників. Були перебої зі світлом і перевищення деяких шкідливих речовин, та згодом ситуація почала стабілізуватися.  

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Тернопіль
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