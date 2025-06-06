У Тернополі через атаку рф уже 11 постраждалих, заміри показали нормалізацію стану повітря
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Тернопіль кількість постраждалих зросла до 11, серед яких шестеро рятувальників. Ситуація зі станом повітря покращилася, показники в межах норми.
У Тернополі кількість постраждалих внаслідок атаки рф зросла до 11, серед них шестеро рятувальників. У місті покращилася ситуація зі станом повітря, повідомили у ДСНС України та мер Тернополя Сергій Надал у п'ятницю, пише УНН.
До 11 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки Тернополя
З них, як повідомляється, шестеро - співробітники ДСНС.
Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал, Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб провів повторні заміри атмосферного повітря у 9 точках міста станом на 12:00.
Результат: показники оксиду вуглецю, діоксиду азоту та хлору в межах допустимих норм МОЗ України. Радіаційний фон також у межах норми. Можна виходити на вулицю
З його слів, заміри будуть продовжуються протягом дня.
Доповнення
Війська рф здійснили найбільш масовану комбіновану атаку дронами та ракетами на Тернопіль у ніч на 6 червня, повідомлялося про влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Раніше повідомлялося про 10 постраждалих, серед яких 5 рятувальників. Були перебої зі світлом і перевищення деяких шкідливих речовин, та згодом ситуація почала стабілізуватися.