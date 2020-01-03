В Тернопольской области назначили нового руководителя прокуратуры

“3 января 2020 года заместитель Генерального прокурора — Главный военный прокурор Виктор Чумак представил коллективу прокуратуры Тернопольской области нового руководителя — Петра Бойко”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что Виктор Чумак отметил, что прокуратура должна работать эффективно ради граждан, чтобы восстановить их доверие. Это будет лучшим критерием эффективности работы.

Также указано, что Петр Бойко поблагодарил за доверие и заверил, что направит все усилия на обеспечение правопорядка и законности в области, а также вместе с коллективом будет прилагать максимум усилий для обеспечения эффективной работы прокуратуры.

Напомним, три прокурора по делам Майдана прошли собеседование в Офис Президента.