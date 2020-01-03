В Тернопільській області призначили нового керівника прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Колективу прокуратури Тернопільської області представили нового керівника. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури.
“3 січня 2020 року заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор Віктор Чумак представив колективу прокуратури Тернопільської області нового керівника — Петра Бойка”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що Віктор Чумак наголосив на тому, що прокуратура має працювати ефективно заради громадян, щоб відновити їхню довіру. Це буде найкращим критерієм ефективності роботи.
Також вказано, що Петро Бойко подякував за довіру та запевнив, що скерує всі зусилля на забезпечення правопорядку та законності в області, а також разом із колективом докладатиме максимум зусиль для забезпечення ефективної роботи прокуратури.
Нагадаємо, три прокурори у справах Майдану пройшли співбесіду до Офісу Президента.