Три прокурори у справах Майдану пройшли співбесіди до Офісу Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Прокурори у справах Майдану Ігор Земсков, Яніс Симонов та Денис Іванов успішно пройшли співбесіди в Офісі Генерального прокурора і залишаються на займаних посадах. Відповідну інформацію опублікували на сайті відомства, передає УНН.
Так, за результатами засідання, згідно з поданням Генерального прокурора, Комісія з добору керівного складу органів прокуратури ухвалила рішення про схвалення призначення.
Земскова Ігора Сергійовича призначено на посаду заступника начальника третього відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках.
Як повідомляють інші ЗМІ, він зазначив, що залишається працювати над "справами Майдану".
Сімонова Яніса Георгійовича призначили на посаду начальника третього відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів.
У свою чергу, Яніс Сімонов у 2018 році, будучи прокурором у справах Майдану, повідомляв про ще 5 фігурантів, окрім експрезидента України Віктора Януковича.
Іванова Дениса Валерійовича призначили на посаду начальника першого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках.
Так, Денис Іванов був прокурором у справі про розстріли мітингувальників на Майдані під час Революції Гідності, у яких звинувачують експрезидента України Віктора Януковича, коли адвокати останнього, з 26 вересня по 8 грудня 2017 року постійно відвідували судові засідання у справі про розстріли на Майдані і намагалися законними і "іншими способами" затягнути його розгляд.
Усього за результатами співбесід на керівні посади Офісу Генпрокурора призначили 36 осіб, відмовили чотирьом.
Як раніше повідомляв УНН, прокурорів Олексія Донського, Ігоря Земскова, Яніса Симонова і Дениса Іванова, які протягом кількох років займалися справами Майдану, виключили з судового процесу у справі про розстріли на Інститутській в Києві в 2014 році. Так, новими прокурорами стали — Олександр Шевеленко, Сергій Куций, Олександр Чорногуз, Денис Суботін, Юрій Мазепін.
Нагадаємо, що в Україні замість ГПУ, 2 січня, запрацював Офіс Генпрокурора.