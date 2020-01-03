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Три прокурора по делам Майдана прошли собеседования в Офис Генпрокурора

Три прокурора по делам Майдана прошли собеседования в Офис Генпрокурора

Киев  •  УНН

 • 30865 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Янис Симонов и Денис Иванов успешно прошли собеседования в Офисе Генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях. Соответствующую информацию опубликовали на сайте ведомства, передает УНН.

Так, по результатам заседания, согласно представлению Генерального прокурора, Комиссия по отбору руководящего состава органов прокуратуры принял решение об одобрении назначения.

Земсков Игорь Сергеевич назначен на должность заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах.

Как сообщают другие СМИ, он отметил, что остается работать над "делами Майдана".

Симонова Яниса Георгиевича назначили на должность начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов.

В свою очередь, Янис Симонов в 2018 году, будучи прокурором по делам Майдана, сообщал о еще 5 фигурантах, кроме экс-президента Украины Виктора Януковича.

Иванова Дениса Валерьевича назначили на должность начальника первого отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах.

Так, Денис Иванов был прокурором по делу о расстрелах митингующих на Майдане во время Революции Достоинства, в которых обвиняют экс-президента Украины Виктора Януковича, когда адвокаты последнего, с 26 сентября по 8 декабря 2017 года постоянно посещали судебные заседания по делу о расстрелах на Майдане и пытались законными и "другими способами" затянуть его рассмотрение.

Всего по результатам собеседований на руководящие должности Офиса Генпрокурора назначили 36 человек, отказали четырем.

Как ранее сообщал УНН, прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые в течение нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в Киеве в 2014 году. Так, новыми прокурорами стали - Александр Шевеленко, Сергей Куцый, Александр Чорногуз, Денис Субботин, Юрий Мазепин.

Напомним, что в Украине вместо ГПУ, 2 января, заработал Офис Генпрокурора.

Украинские Национальные Новости

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