Теличенко: защита В.Януковича был заинтересован просто в его пиар-акции

"По моему мнению, в деле" беркутовцев "этот допрос не нужен был нисколько. Я не понимаю, почему суд удовлетворил ходатайство допрашивать Януковича и подозреваю, что суд не действовал беспристрастно, то есть суд был как-то незаконно мотивирован. Это мое личное подозрение ", - отметила адвокат.

По ее убеждению, защита В.Януковича был заинтересована просто в пиар-акции для него.

"Кроме того, из вопросов защиты, я услышала, также видно, что и сторона судебного производства была заинтересована просто в пиар-акции для Януковича. Но поскольку суд уже удовлетворил ходатайство о допросе Януковича, то дальше прокуратура, я так вижу, должна действовать в заданной ситуации ", - отметила Теличенко.

Как сообщал УНН, Виктор Янукович рассматривал свою явку в суд в первую очередь в свою пользу , но прокуратура загнала его в тупик. Об этом в эфире "5 канала" рассказал главный редактор "РБК-Украина" Валерий Калныш.