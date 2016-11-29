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В.Теличенко: захист В.Януковича був зацікавлений просто в його піар-акції

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У справі проти колишніх “беркутівців” допит Віктора Януковича був не потрібен. Про це в ефірі “5 каналу” сказала адвокат Валентина Теличенко, передає УНН.

В.Теличенко: захист В.Януковича був зацікавлений просто в його піар-акції

“На мою думку, у справі „беркутівців“ цей допит не потрібен був аніскілечки. Я не розумію, чому суд задовольнив клопотання допитувати Януковича і підозрюю, що суд не діяв неупереджено, тобто що суд був якось незаконно мотивований. Це моя особисто підозра”, — зауважила адвокат.

На її переконання, захист В.Януковича був зацікавлений просто в піар-акції для нього.

“Крім того, із запитань захисту, які я почула, також видно було, що та сторона судового провадження була зацікавлена просто в піар-акції для Януковича. Але оскільки суд вже задовольнив клопотання про допит Януковича, то далі прокуратура, я так бачу, мусила діяти в заданій ситуації”, — зауважила В.Теличенко.

Як повідомляв УНН, Віктор Янукович розглядав свою явку в суд в першу чергу на свою користь, але прокуратура загнала його в глухий кут. Про це в ефірі “5 каналу” розповів головний редактор “РБК-Україна” Валерій Калниш.

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