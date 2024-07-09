В течение всех суток: как завтра в Украине будут действовать графики отключений
Киев • УНН
10 июля в Украине, в том числе в Киеве, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях, будут действовать графики аварийных отключений электроэнергии по указанию НЭК "Укрэнерго", сообщает ДТЭК.
Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение всех суток, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
"10 июля: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении.
В ДТЭК также отметили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений в течение дня.
Шмыгаль об ограничении электроэнергии: после 20 июля рассчитываем на улучшение ситуации9 июля 2024, 12:45 • 9908 просмотров