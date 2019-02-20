В столкновениях с израильскими солдатами на границе Газы ранены 20 палестинцев

По ее информации, палестинцы участвовали в акции протеста, организованной движением ХАМАС, когда полицейские открыли огонь и применили слезоточивый газ для их разгона.

По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, семь протестующих получили огнестрельные ранения.

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Палестинцы с 30 марта прошлого года проводят акции протеста в Газе в рамках начатого тогда общего "Марша возвращения" с требованием снятия длящегося уже 12 лет блокады сектора. Наиболее ожесточенный характер столкновения приобретают по пятницам, когда к границе с Израилем после молитвы на манифестации выходят тысячи людей. Согласно данным палестинской стороны, за это время в столкновениях погибли уже более 260 палестинцев, пострадали более 25 тыс.

8 февраля в беспорядках у границы были убиты двое жителей анклава. Еще один скончался на этой неделе от полученных тогда ранений.

Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.