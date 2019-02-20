В сутичках з ізраїльськими солдатами на кордоні Гази поранені 20 палестинців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Щонайменше 20 палестинців отримали поранення у вівторок в результаті зіткнень з ізраїльськими військовослужбовцями на кордоні сектора Газа. Про це повідомила газета The Jerusalem Post з посиланням на міністерство охорони здоров'я прибережного анклаву, передає УНН.
За її інформацією, палестинці брали участь в акції протесту, організованої рухом ХАМАС, коли поліцейські відкрили вогонь і застосували сльозогінний газ для їх розгону.
За даними Палестинського товариства Червоного Півмісяця, сім протестуючих отримали вогнепальні поранення.
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Палестинці з 30 березня минулого року проводять акції протесту в Газі в рамках розпочатого тоді загального “Маршу повернення” з вимогою зняття що триває вже 12 років блокади сектора. Найбільш запеклий характер зіткнення набувають по п’ятницях, коли до кордону з Ізраїлем після молитви на маніфестації виходять тисячі людей. Згідно з даними палестинської сторони, за цей час у сутичках загинули вже понад 260 палестинців, постраждали понад 25 тис.
8 лютого в заворушеннях біля кордону були вбиті двоє жителів анклаву. Ще один помер на цьому тижні від отриманих тоді поранень.
Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф звинуватив Ізраїль в прагненні до війни і попередив, що його поведінка і поведінка Сполучених Штатів збільшує шанси зіткнення в регіоні.