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В Сумах завтра День траура по погибшим из-за атаки дронов

В Сумах завтра День траура по погибшим из-за атаки дронов

Киев  •  УНН

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В Сумах 23 ноября объявлено Днем траура из-за атаки российских дронов-камикадзе со шрапнелью. В результате удара погибли два человека, 13 ранены, повреждены жилые дома и автомобили.

23 ноября в Сумах объявлен Днем траура из-за атаки российских дронов-камикадзе, которые впервые были снаряжены шрапнелью. В результате удара в городе погибли два человека, 13 ранены. Об этом сообщил и. о. городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.

«В знак скорби по погибшим в Сумской городской территориальной общине объявлен День траура 23 ноября. Соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

Впервые рф применила дроны в кассетном снаряжении. Такое оружие создано для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов.

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