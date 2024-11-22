В Сумах завтра День траура по погибшим из-за атаки дронов

23 ноября в Сумах объявлен Днем траура из-за атаки российских дронов-камикадзе, которые впервые были снаряжены шрапнелью. В результате удара в городе погибли два человека, 13 ранены. Об этом сообщил и. о. городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.

«В знак скорби по погибшим в Сумской городской территориальной общине объявлен День траура 23 ноября. Соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

Впервые рф применила дроны в кассетном снаряжении. Такое оружие создано для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов.

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