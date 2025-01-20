В Сумах загорелось кафе: пострадал подросток

В кафе в Сумах произошел пожар, предположительно, из-за разгерметизации газового баллона, пострадал один человек, сообщили в ГУ ГСЧС в Сумской области, пишет УНН.

Детали

Сообщение о пожаре в кафе на улице Харьковская в Сумах спасатели получили 19 января, в 12:09.

"Посетители и обслуживающий персонал заведения самостоятельно покинули опасную зону. Горение происходило на кухне. Сильное задымление быстро охватило два этажа коммерческого помещения", - рассказали в ГСЧС.

Пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Из горящего помещения спасатели вовремя вынесли кислородные баллоны и предотвратили их взрыв.

Пожар удалось локализовать в 12:54, а ликвидировать - в 14:22.

"В результате происшествия травмирован человек 2008 г.р. По предварительной информации пожар, вероятно, возник из-за разгерметизации газового баллона, что и привело к дальнейшему горению", - указали в ГСЧС.

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