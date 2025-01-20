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У Сумах загорілося кафе: постраждав підліток

Київ • УНН

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У кафе на вулиці Харківській у Сумах сталася пожежа через розгерметизацію газового балону. Рятувальники евакуювали кисневі балони та загасили пожежу, постраждала одна особа 2008 року народження.

У кафе в Сумах сталася пожежа, імовірно, через розгерметизацію газового балону, постраждала одна людина, повідомили у ГУ ДСНС у Сумській області, пише УНН.

Деталі

Повідомлення про пожежу в кафе на вулиці Харківська у Сумах рятувальники отримали 19 січня, о 12:09.

"Відвідувачі та обслуговуючий персонал закладу самостійно покинули небезпечну зону. Горіння відбувалось на кухні. Сильне задимлення швидко охопило два поверхи комерційного приміщення", - розповіли у ДСНС.

Вогнеборцям довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання. З палаючого приміщення рятувальники вчасно винесли кисневі балони та запобігли їх вибуху.

Пожежу вдалося локалізувати о 12:54, а ліквідувати - о 14:22.

"Внаслідок події травмовано людину 2008 р.н. За попередньою інформацією пожежа, ймовірно, виникла через розгерметизацію газового балону, що і призвело до подальшого горіння", - вказали у ДСНС.

Під Києвом сталася пожежа в готельно-ресторанному комплексі, є постраждалий - ДСНС16.01.25, 12:16 • 23347 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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