У Сумах загорілося кафе: постраждав підліток
Київ • УНН
У кафе на вулиці Харківській у Сумах сталася пожежа через розгерметизацію газового балону. Рятувальники евакуювали кисневі балони та загасили пожежу, постраждала одна особа 2008 року народження.
У кафе в Сумах сталася пожежа, імовірно, через розгерметизацію газового балону, постраждала одна людина, повідомили у ГУ ДСНС у Сумській області, пише УНН.
Деталі
Повідомлення про пожежу в кафе на вулиці Харківська у Сумах рятувальники отримали 19 січня, о 12:09.
"Відвідувачі та обслуговуючий персонал закладу самостійно покинули небезпечну зону. Горіння відбувалось на кухні. Сильне задимлення швидко охопило два поверхи комерційного приміщення", - розповіли у ДСНС.
Вогнеборцям довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання. З палаючого приміщення рятувальники вчасно винесли кисневі балони та запобігли їх вибуху.
Пожежу вдалося локалізувати о 12:54, а ліквідувати - о 14:22.
"Внаслідок події травмовано людину 2008 р.н. За попередньою інформацією пожежа, ймовірно, виникла через розгерметизацію газового балону, що і призвело до подальшого горіння", - вказали у ДСНС.
Під Києвом сталася пожежа в готельно-ресторанному комплексі, є постраждалий - ДСНС16.01.25, 12:16 • 23347 переглядiв