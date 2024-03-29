В Сумах мужчина 10 раз продал несуществующий трактор, и "заработал" на этой сделке 619 000 гривен

В Сумах мужчина 10 раз продал несуществующий трактор, и таким образом незаконно обогатился на 619 тысяч гривен. Его незаконную сделку разоблачили правоохранители. О случае рассказали в Прокуратуре Сумщины, передает УНН.

Подозреваемый в сети Интернет разместил объявление якобы от имени агрофирмы о продаже несуществующих тракторов. Заинтересованным людям предлагал перечислить на карту аванс или полностью оплатить транспортное средство. Некоторые покупатели после полной оплаты еще и перечисляли средства за доставку трактора до определенного места. В настоящее время установлено 10 пострадавших, которые потеряли от 7 тыс. 900 грн до 146 тыс. грн. - сообщили в прокуратуре региона.

Детали

По данным следователей мошенником оказался 34-летний сумчанин, который обманывал людей по всей Украине. В общем подозреваемый за год своей преступной деятельности обогатился на 619 тыс. грн.

Сейчас по ходатайству следователя и прокурора для обеспечения возмещения вреда потерпевшим решением суда наложен арест средства, у задержанного изъяты 24800 грн, 420 злотых, 80 Евро и 14920 долларов США.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.