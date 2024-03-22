Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
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В субботу россия повторит попытку запуска космического корабля "союз мс-25" к МКС
россия попытается повторно запустить космический корабль, который доставит на Международную космическую станцию российского космонавта Олега Новицкого, белоруску Марину Василевскую и американку Трейси Дайсон.
Украина имеет с большинством стран ЕС джентльменскую договоренность о начале переговоров о вступлении в июне
Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении в ЕС в июне 2023 года на основе джентльменского соглашения с большинством стран ЕС.
Из-за значительного повреждения энергоинфраструктуры: в Одессе переходят к экстренным отключениям света
В связи со значительными повреждениями энергосистемы, вызванными российскими обстрелами, в Одессе вводятся аварийные отключения электроэнергии, сообщает группа ДТЭК.
Зеленский собрал ставку по состоянию энергосистемы после ударов рф: принято несколько закрытых решений
Президент Зеленский провел совещание, посвященное исключительно решению энергетического кризиса, вызванного атаками россии на энергосистему Украины, приняв закрытые решения по восстановлению электро-, водо- и теплоснабжения, а также предоставив приоритет системам противовоздушной обороны от партнеров.
Предпринимателя и экс-директора ГП Минобороны Украины разоблачили на взятке в более чем полмиллиона долларов
Предприниматель и бывший директор государственного предприятия, подчиненного Министерству обороны, были уличены в получении взятки в размере 600 000 долларов США за влияние на передачу прав на землю для жилищного строительства.
Минобороны налаживает прямое сотрудничество с западными производителями оружия
Министерство обороны Украины налаживает прямое сотрудничество с западными производителями оружия, такими как Colt Canada Corporation, для поставки стрелкового оружия и обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины по коммерческим контрактам.
"Да это был один из самых страшных обстрелов за последние два года" - Гендиректор Yasno
По словам Сергея Коваленко, генерального директора "Ясно", россияне совершили одну из худших атак на энергетический сектор Украины за последние два года, нанеся сильный удар как по объектам генерации, так и по объектам распределительных сетей.
Усиление ПВО, совместное производство вооружений и тренировки украинских пилотов на F-16: Зеленский встретился с министром обороны Дании
Президент Зеленский встретился с министром обороны Дании Лундом Поульсеном, поблагодарив Данию за поддержку и обсудив усиление противовоздушной обороны Украины, совместное производство оружия, артиллерийские и авиационные коалиции, а также обучение украинских пилотов на самолетах F-16.
Зеленский обсудил с представителями Совета Европы создание реестра убытков и специального трибунала для наказания рф
Президент Зеленский обсудил с представителями Совета Европы во время их визита в Украину создание Реестра убытков от российской агрессии, специального трибунала по преступлению агрессии и возвращения незаконно депортированных украинских детей.
В рф заявили про новый обстрел белгородской области: дрон атаковал инфраструктурный объект
белгородская область россии подверглась атакам беспилотников и обстрелам, направленным на объекты инфраструктуры и сельского хозяйства, в результате чего, по словам губернатора области, был нанесен ущерб, но жертв нет.