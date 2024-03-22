В субботу россия повторит попытку запуска космического корабля "союз мс-25" к МКС

В субботу 23 марта россия во второй раз будет пытаться запустить свой космический корабль "союз мс-25", запуск которого был экстренно прерван накануне. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Детали

Сообщается, что после выяснения причин внештатной ситуации, в результате которой была прервана процедура старта ракеты, было принято решение о повторном запуске. Он состоится 23 марта. Планируется, что через двое суток, то есть 25 марта, корабль должен добраться до Международной космической станции. На борту будут находиться три человека - российский космонавт Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.

6 апреля на Землю должны вернуться Олег Новицкий, Марина Василевская и Лорал О'Хара на корабле "Союз МС-24".

Напомним

21 марта ракета должна была стартовать с космодрома "Байконур", но за 20 секунд до старта полет отменили.

Как пишет ВВС, Международная космическая станция - один из немногих совместных проектов США и России. После российского вторжения в Украину и введенных из-за него санкций сотрудничество двух стран практически прекратилось. Однако летом 2022 года НАСА и российское космическое агентство "Роскосмос" договорились о продолжении программы перекрестных полетов, то есть отправке на МКС космонавтов и астронавтов на космических кораблях обеих стран.

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