В столице заработало "челночное движение" поездов между станциями "Теремки" и "Демеевская": расписание движения

Сегодня, 13 декабря, между станциями метро "Теремки" и "Демеевская" на "синей ветке" заработало "челночное движение" поездов, которые будут курсировать с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения, сообщили в КГГА, пишет УНН.

Детали

Между станциями метро "Теремки" - "Демеевская" заработало "челночное движение" поездов. На этом участке по каждому из двух путей будет курсировать поезд с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения.

"Призываем пассажиров внимательно слушать объявления дежурных на станции, которые будут информировать о направлении движения поезда непосредственно на платформе. Работники метрополитена могут регулировать проход пассажиров на станции, чтобы избежать скоплений людей на платформах", - отметили в КГГА.

Также на станциях разместят навигационные материалы, где указан режим работы синей линии метро, а также график "челночного" движения поездов. Кроме того, все подземные станции продолжают круглосуточно работать в режиме укрытия.

Напомним

Правоохранители Киева проводят следственные действия в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА, чтобы установить ответственных за повреждение тоннеля метро.

С 9 декабря для срочного проведения ремонта перегонного тоннеля закрыли движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Ориентировочный срок ремонта - 6 месяцев.