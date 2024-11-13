В столице возле ТЦ «Олимпийский» девушка выпала из окна
Киев • УНН
В Киеве возле торгового центра «Олимпийский» произошло чрезвычайное происшествие - девушка выпрыгнула из окна. Полиция работает на месте происшествия, обстоятельства трагедии устанавливаются.
Возле столичного торгового центра "Олимпийский" девушка выпала из окна. Детали происшествия устанавливаются. Об этом журналисту УНН сообщил спикер полиции Киева Дмитрий Грищенко.
Детали
В комментарии УНН Грищенко подтвердил информацию о том, что девушка выпала из окна возле ТЦ "Олимпийский". На месте работают правоохранители. Детали трагедии будут известны позже.
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