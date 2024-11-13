В столице возле ТЦ «Олимпийский» девушка выпала из окна

Возле столичного торгового центра "Олимпийский" девушка выпала из окна. Детали происшествия устанавливаются. Об этом журналисту УНН сообщил спикер полиции Киева Дмитрий Грищенко.

Детали

В комментарии УНН Грищенко подтвердил информацию о том, что девушка выпала из окна возле ТЦ "Олимпийский". На месте работают правоохранители. Детали трагедии будут известны позже.

Напомним,

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