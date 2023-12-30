В столице Сербии студенты начали 24-часовую блокаду ключевых точек города

В пятницу, 29 декабря, студенты из неформальной группы "Борьба" начали 24-часовую блокаду ключевых точек сербской столицы Белграда. К молодежи присоединяются оппозиционные политики, ученые и простые жители, которые требуют провести снова парламентские выборы из-за допущенных по их мнению фальсификаций. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Движение на чрезвычайно уязвимом для центра Белграда транспортном узле - пересечении улиц Князя Милоша и Бирчанинова - уже прекращено. В этом районе невозможно проехать машиной ни по шоссе, ни по зданию сербского национального собрания.

Студенты вместе с политиками и простыми сербами, которые их поддерживают, начали установку палаточного городка, где они проведут еще один день. У них есть несколько требований: отпустить студентов, арестованных во время недавних протестов, объяснить фальсификацию выборов и повторить недавние парламентские и местные выборы.

Поскольку мы не имеем государственной службы, которая могла бы освещать происходящее, и мы не имеем доступа к власти, которая дала бы нам возможность поговорить на эту тему, нам придется говорить на на улице заявил в эфире телеканала N1 главный организатор блокады Иван Билыч.

Организаторы просят демонстрантов сохранять спокойствие, они уверяют, что блокада будет иметь фестивальный характер. Будут дискуссии, совместные встречи и мини-конференции.

Блокада студентов в Белграде должна завершиться в субботу в полдень, когда в одном из центральных пунктов города начнется демонстрация оппозиции, которая, как ожидается, станет самой большой из протестов.

Дополнение

Протесты оппозиции, студентов и неправительственных организаций на улицах столицы Сербии Белграда продолжаются уже почти две недели. Их требование простое - необходимо повторить парламентские и местные выборы. Те, состоявшиеся 17 декабря, по их мнению, проводились недемократическим образом.

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