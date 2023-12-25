Требуют открыть списки избирателей: в Белграде студенты заблокировали движение в центре города
Киев • УНН
Белградские студенты протестуют за прозрачные списки избирателей.
В Белграде студенты заблокировали движение в центре города. Требуют открыть списки избирателей, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как пишет N1, студенты также принесли "удостоверения" политиков, на них дела, которые "сделали их известными".
Продолжается блокада улицы Князя Милоша, некоторые студенты расстелили одеяла и сидят на улице, учатся или играют в футбол и волейбол.
Добавим
Ночью протестующие пытались попасть в городскую ассамблею, полиция применила слезоточивый газ. Почти 40 человек были арестованы.
По данным издания, президент Сербии Александар Вучич сегодня на фоне протестов встречался с послом россии. Между тем пресс-секретарь путина заявил о якобы "попытках третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать подобные беспорядки в Белграде".
Напомним,
В Сербии 17 декабря проходили внеочередные парламентские и муниципальные выборы. Оппозиция и международные наблюдатели заявили о нарушениях. Правящая партия отвергла критику.
Требуют открыть списки избирателей: в Белграде студенты заблокировали движение в центре города
Белградские студенты протестуют за прозрачные списки избирателей.
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