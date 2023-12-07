В столице обработали елки, чтобы защитить их от вандалов - КГГА
Киев • УНН
В Киеве началась кампания по защите хвойных деревьев от вандализма путем опрыскивания их безопасным химическим веществом с запахом, чтобы предотвратить незаконную вырубку для праздничных украшений. За деревьями также будут следить патрули и обозначать их специальными знаками.
У Киеве стартовала предновогодняя кампания защиты хвойных деревьев от вандалов. Чтобы предотвратить самовольную вырубку деревьев, которые у всех ассоциируются с зимними праздниками, коммунальщики опрыскали деревья специальными химикатами. Об этом предупредили в Киевской городской государственной администрации, передает УНН.
Нет вандализму: в Киеве стартовала предновогодняя кампания по предотвращению самовольной вырубки хвойных деревьев. В скверах, парках и лесах в предновогодний период "зеленстроевцы" обрабатывают хвойные деревья для защиты от вандализма.
Детали
Обработанные деревья коммунальщики будут обозначать специальными табличками.
Городские власти отметили, что средства, которыми опрыскивают елки - для деревьев абсолютно безопасны. Впрочем, в теплом помещении, они начнут выделять неприятный запах. Это сделано, чтобы у вандалов не возникало соблазна срубить новогоднюю красавицу для того чтобы украсить ею дом.
Защищать елки будут и патрульные полицейские и работников Госэкоинспекции. По данным КГВА, они запланировали проводить совместные рейды и патрулирование в зеленых зонах.
Дополнительно
Городские власть напоминает, что за каждое самовольно срубленное хвойное дерево предусмотрен штраф:
* в лесах - от 759 до 3 432 грн;
* в пределах города и других населенных пунктов - от 1 152 до 1 852 грн;
* на территориях и объектах природно-заповедного фонда - от 11 495 до 52 311 грн.
В столице обработали елки, чтобы защитить их от вандалов - КГГА
В Киеве началась кампания по защите хвойных деревьев от вандализма путем опрыскивания их безопасным химическим веществом с запахом, чтобы предотвратить незаконную вырубку для праздничных украшений. За деревьями также будут следить патрули и обозначать их специальными знаками.
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