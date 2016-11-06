В Стамбульском аэропорту произошла стрельба
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В стамбульском аэропорту имени Ататюрка произошла стрельба, передает УНН со ссылкой на Reuters .
"Турецкие власти запретили въезд-выезд автомобилей в главном аэропорту Стамбула после того, как полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов, когда мотоцикл отказался остановиться", - сообщает агентство.
Отметим, что один из двух мужчин был ранен, а другого ранее разыскивала полиция.
Как сообщал УНН, в Стамбуле турецкая полиция использовала слезоточивый газ и водометы для разгона митингующих.