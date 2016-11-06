В Стамбульському аеропорті відбулась стрілянина
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Стамбульському аеропорті імені Ататюрка відбулась стрілянина, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Турецька влада заборонила від в’їзді виїзд автомобілів в головному аеропорті Стамбулу після того, як поліцейські зробили кілька попереджувальних пострілів, коли мотоцикл відмовився зупинитись”, — повідомляє агенція.
Зазначимо, що одного з двох чоловіків був поранено, а другого раніше розшукувала поліція.
Як повідомляв УНН, у Стамбулі турецька поліція використовувала сльозогінний газ і водомети для розгону мітингувальників.