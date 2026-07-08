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В Стамбуле тысячи людей вышли на марш против НАТО и назвали США "убийцей"

Киев • УНН

 • 156 просмотра

В Стамбуле тысячи людей провели мирный марш против саммита НАТО. Участники скандировали лозунги против США и называли альянс машиной для резни.

В Стамбуле тысячи людей вышли на марш против НАТО и назвали США "убийцей"

В центре Стамбула тысячи людей приняли участие в мирном марше против саммита НАТО, который проходит в Анкаре. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Участники акции, среди которых были представители левых, пропалестинских и курдских политических сил, скандировали: «Убийца, США, убирайся из нашей страны».

По словам 21-летнего участника протеста Али Гюльтекина, демонстранты выступили против проведения саммита НАТО, который они считают «машиной для резни», созданной для сохранения глобальной гегемонии.

Билборды, духи и цветы: Анкара прихорашивается накануне саммита НАТО - AFP05.07.26, 03:18 • 5748 просмотров

Представитель левой Красной партии Гюнчаг Айдын заявил, что накануне саммита представители левых движений подверглись значительному давлению со стороны властей.

Сотни наших друзей были задержаны, но мы продолжаем говорить, что НАТО – это коалиция тех, кого мы считаем убийцами и империалистическими государствами

– сказал Айдын.

Акция в Стамбуле завершилась мирно и без задержаний. В то же время ранее в этот день полиция в Анкаре разогнала небольшую демонстрацию, где во время саммита действует запрет на проведение протестов, и задержала около 20 человек.

В Турции перед саммитом НАТО задержали более 100 участников антинатовского протеста06.07.26, 06:34 • 4104 просмотра

Степан Гафтко

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