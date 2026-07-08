В Стамбуле тысячи людей вышли на марш против НАТО и назвали США "убийцей"

В центре Стамбула тысячи людей приняли участие в мирном марше против саммита НАТО, который проходит в Анкаре. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Участники акции, среди которых были представители левых, пропалестинских и курдских политических сил, скандировали: «Убийца, США, убирайся из нашей страны».

По словам 21-летнего участника протеста Али Гюльтекина, демонстранты выступили против проведения саммита НАТО, который они считают «машиной для резни», созданной для сохранения глобальной гегемонии.

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Представитель левой Красной партии Гюнчаг Айдын заявил, что накануне саммита представители левых движений подверглись значительному давлению со стороны властей.

Сотни наших друзей были задержаны, но мы продолжаем говорить, что НАТО – это коалиция тех, кого мы считаем убийцами и империалистическими государствами – сказал Айдын.

Акция в Стамбуле завершилась мирно и без задержаний. В то же время ранее в этот день полиция в Анкаре разогнала небольшую демонстрацию, где во время саммита действует запрет на проведение протестов, и задержала около 20 человек.

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