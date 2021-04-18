В США женщину задержали из-за угроз убийства вице-президента Камалы Харрис
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Американские власти задержали жительницу штата Флорида за то, что и озвучивала угрозы убийства вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC, передает УНН.
Что известно
Речь идет про 39-летнюю афроамериканку Нивиен Фелпс, которая живет в Майами. По данным властей, в феврале она отправляла своему мужу, который отбывает тюремное заключение, видеозаписи и фотографии, в которых содержались соответствующие угрозы.
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Как уточняется в заключении Секретной службы США, которая является стороной обвинения, женщина “заявляла о ненависти в адрес президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис”. “В этих видео Фелпс также озвучивала заявления об убийстве вице-президента Харрис”, — цитирует обвинения NBC.
Как уточняет телекомпания, женщина сомневалась в расовой принадлежности Харрис, которая является темнокожей американкой ямайско-индийского происхождения. Мать Фелпс отмечает в свою очередь, что ее дочь больна и не контролирует свои действия, в связи с чем обвинения должны быть сняты.
По итогам расследования женщина задержана. В случае признания виновным ему грозит до пяти лет тюремного заключения, уточняет газета The Miami Herald.
Напомним
Адвокат Дональда Трампа Майкл ван дер Вин, который защищал экс-президента по делу о втором импичмент, заявил, что после голосования ему начали поступать угрозы убийством.