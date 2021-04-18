В США жінку затримали через погрози вбивства віце-президентки Камали Харріс

Що відомо

Йдеться про 39-річну афроамериканку Нівіен Фелпс, яка мешкає в Майамі. За даними влади, в лютому вона відправляла своєму чоловікові, який відбуває тюремне ув’язнення, відеозаписи і фотографії, в яких містилися відповідні загрози.

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Як уточнюється у висновку Секретної служби США, яка є стороною обвинувачення, жінка “заявляла про ненависть в адресу президента Джо Байдена і віце-президента Камали Харріс”. “У цих відео Фелпс також озвучувала заяви про вбивство віце-президента Харріс”, — цитує звинувачення NBC.

Як уточнює телекомпанія, жінка сумнівалася в расовій приналежності Харріс, яка є темношкірої американкою ямайсько-індійського походження. Мати Фелпс відзначає в свою чергу, що її дочка хвора і не контролює свої дії, в зв’язку з чим звинувачення повинні бути зняті.

За підсумками розслідування жінка затримана. У разі визнання винною їй загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення, уточнює газета The Miami Herald.

Нагадаємо

Адвокат Дональда Трампа Майкл ван дер Вин, який захищав екс-президента у справі про другий імпічмент, заявив, що після голосування йому почали надходити погрози вбивством.