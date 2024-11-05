В США заверили, что всплеск дезинформации не повлияет на результаты выборов

Директор Агентства по кибербезопасности США Джен Истерли сообщила, что ее ведомство не зафиксировало деятельности, которая могла бы непосредственно повлиять на результаты выборов президента США, несмотря на значительный рост дезинформации. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Чиновница отметила «беспрецедентный уровень дезинформации со стороны иностранных врагов», который сопровождал избирательный процесс. россия и другие страны пытались продвигать «нарративы, направленные на раскол общества».

Несмотря на это, «избирательная инфраструктура продемоснтрувала свою защищенность от подобных атак, а сообщество, ответственное за проведение волеизъявления, сделало все для того, чтобы голосование было безопасным, честным и свободным».

В агентстве предполагают, что попытки повлиять на мнение общественности с помощью дезинформации будут продолжаться и после дня выборов 5 ноября - до января, когда результаты будут окончательно утверждены и должна состояться церемония инаугурации нового президента.

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