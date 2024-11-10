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В США с помощью генетической генеалогии обнаружили убийцу, который совершил преступление 50 лет назад

В США с помощью генетической генеалогии обнаружили убийцу, который совершил преступление 50 лет назад

Киев  •  УНН

03:20 • 2327 просмотра

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В Висконсине арестовали 84-летнего мужчину за убийство, совершенное в 1974 году. Подозреваемого удалось найти благодаря генетической генеалогии, которую впервые использовали в этом деле.

Следователи Висконсина с помощью генетической генеалогии сумели раскрыть убийство 50-летней давности и предъявить обвинение 84-летнему подозреваемому. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 25-летнюю Мэри Шлейс нашли мертвой на перекрестке в поселке Спринг-Брук в штате Висконсин 15 февраля 1974 года. Расследование установило, что ее убили по дороге в Чикаго, куда женщина добиралась автостопом.

И хотя убийство было совершено 50 лет назад, только сейчас следователи смогли предъявить обвинение предполагаемому убийце - жителю Миннесоты Джону Миллеру, которому сейчас 84 года.

Как сообщил шериф округа, подозреваемого взяли под стражу 7 ноября после того, как тот признал, что причастен к убийству Шлейс. Сейчас Миллер под арестом в округе Стил, что в Миннесоте, где ожидает экстрадиции в Висконсин.

Это большая победа для нас. Это впервые, когда мы использовали генетическую генеалогию для расследования дела,

сказал шериф.

Он добавил, что десятилетиями детективы из разных правоохранительных отделов занимались расследованием убийства Шлейс, получали различные доказательства и подсказки, проводили допросы, однако так и не смогли выявить виновного. И только когда они начали сотрудничать с группой специалистов по генетической генеалогии в колледже Рамапо в Нью-Джерси, им удалось выйти на Миллера с помощью генетических доказательств.

Шериф также рассказал, что они столкнулись с непредсказуемыми обстоятельствами с родословной Миллера, поскольку он был усыновленным.

Издание отмечает, Миллер спокойно отнесся к выдвинутым ему обвинениям в убийстве.

Я думаю, это даже должно стать облегчением для него после 50 лет жизни с этим,

- сказал шериф.

Также он добавил, что многие детективы и экс-шерифы, которые занимались расследованием этого дела, уже умерли.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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