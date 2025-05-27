В США поймали еще троих беглецов из тюрьмы в Новом Орлеане: на свободе осталось двое

Генеральный прокурор Луизианы Лиз Меррилл объявила в понедельник, что еще трое заключенных, сбежавших из тюрьмы Нового Орлеана в начале этого месяца, были задержаны. Двое беглецов остаются на свободе, сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

Заключенный Лентон Ванбюрен был задержан в Батон-Руж, сообщила Меррилл в социальных сетях. Лео Тейт и Джермейн Дональд были арестованы в округе Уокер, штат Техас, Департаментом общественной безопасности Техаса, сообщила Меррилл в другой публикации.

Ванбюрен изначально отбывал наказание за нарушение условий условно-досрочного освобождения, хранение огнестрельного оружия и незаконное ношение оружия. Пять человек были арестованы и обвинены в соучастии и содействии Ванбюрену.

Тейта изначально заключили в тюрьму по обвинению в краже со взломом, хранении огнестрельного оружия и незаконном ношении оружия. У него также есть криминальное прошлое, которое включает покушение на убийство второй степени. Дональда изначально арестовали по обвинению в убийстве второй степени, причинении побоев при отягчающих обстоятельствах и хранении огнестрельного оружия преступником.

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По словам Меррилл, трем мужчинам теперь будут предъявлены дополнительные обвинения, связанные с побегом. 10 заключенных сбежали из тюрьмы 16 мая, а трое были схвачены в течение первых 24 часов после побега.

На видеозаписи с камер наблюдения видно, как несколько заключенных примерно в 00:22 по центральному времени 16 мая открыли дверь камеры и пробили стену за туалетом камеры. Около 01:00 на видео видно, как заключенные убегают из здания через соседнюю грузовую площадку, сообщил офис шерифа округа Орлеан.

Побег остался незамеченным офисом шерифа примерно до 08:30 утра пятницы. На момент побега ни одного заместителя шерифа не было назначено в район, откуда заключенные инициировали побег.

По меньшей мере 13 человек были арестованы в связи с побегом 10 заключенных. В частности, работника по обслуживанию тюрьмы, которого обвинили в перекрытии воды в камере, которую заключенные использовали во время побега путем снятия туалета со стены.

Напоминаем

Из тюрьмы в Новом Орлеане в США сбежали десять заключенных, некоторые из которых обвиняются в убийствах. Они сумели прорваться на свободу, сорвав дверь камеры и пробив стену - для этого вырвали из нее унитаз и раковину.