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В США поймали 4-го беглеца из тюрьмы Луизианы, но 6 еще на свободе: объявлена награда в 5000 долларов

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Полиция штата Луизиана задержала четвертого беглеца из тюрьмы Нового Орлеана. За информацию об остальных 6 беглецах обещают 5000 долларов вознаграждения.

В США поймали 4-го беглеца из тюрьмы Луизианы, но 6 еще на свободе: объявлена награда в 5000 долларов

Полиция штата Луизиана задержала четвертого мужчину, сбежавшего из тюрьмы Нового Орлеана, в штате Луизиана. 6 беглецов все еще на свободе. За информацию об их местонахождении обещана награда в 5000 долларов.

Как сообщает УНН со ссылкой на Foxnews, по данным полиции штата, четвертый заключенный был задержан в пятницу.

Детали

"Полиция штата Луизиана только что задержала заключенного Гери К. Прайса", – подтвердило ФБР Нового Орлеана в сообщении в сети X.

По словам официальных лиц, Прайса в конечном итоге доставят в безопасное государственное учреждение за пределами этого района и зарегистрируют.

21-летнему Прайсу было предъявлено обвинение по семи пунктам: в покушении на убийство первой степени, двумя пунктами обвинения в нанесении побоев второй степени, нападении с отягчающими обстоятельствами с применением огнестрельного оружия, незаконном лишении свободы с оружием, домашнем насилии, простом нападении, повреждении имущества при отягчающих обстоятельствах и сопротивлении полицейскому.

Напомним

Как сообщало УНН со ссылкой на агентство Reuters, 9 мая Из тюрьмы в Новом Орлеане в США сбежали десять заключенных, некоторые из которых обвиняются в убийствах. Они сумели прорваться на свободу, сорвав дверь камеры и пробив стену.

Власти США заявили, что некоторые беглецы, возможно, покинули город или штат Луизиана. Общественность призвали следить, не паниковать и сообщать о каких-либо наводках.

ФБР отметило, что "увеличило ресурсы" и предлагает до 5000 долларов за информацию, которая поможет аресту заключенных. Полиция заявила, что "более 200 сотрудников правоохранительных органов из различных местных, государственных и федеральных учреждений продолжают круглосуточно работать над поиском остальных беглецов".

Дополнительно

6 беглецов, которые до сих пор находятся в розыске: Джермейн Дональд, 42 года; Антуан Месси, 33 года; Лео Тейт, 31 год; Лентон Ванбюрен, 27 лет; Деррик Гроувз, 27 лет; и Кори Бойд, 19 лет.Шериф округа Орлеан Сьюзен Хатсон заявила в пятницу, что маловероятно, что заключенные смогли бы сбежать без посторонней помощи. Генеральный прокурор Лиз Меррилл отметила, что беглецы "явно потеряли контроль, и этому нет никакого оправдания". 

 Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности повторного открытия тюрьмы Алькатрас, которая сейчас является музеем.

США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре16.03.25, 18:04 • 32504 просмотра

Лилия Подоляк

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